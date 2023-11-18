بايدن: يجب "إعادة توحيد" غزة والضفة الغربية في ظل سلطة فلسطينية

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ينبغي "إعادة توحيد" قطاع غزة والضفة الغربية في ظل سلطة فلسطينية.



وكتب بايدن في المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست: "في وقت نسعى إلى السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، فيما نعمل جميعا نحو حل يقوم على مبدأ الدولتين".



وشدد بايدن في مقاله على أن "حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، لافتا إلى أنه "على الرغم أنه قد يبدو الآن أن هذا المستقبل أبعد من أي وقت مضى، إلا أن هذه الأزمة جعلت هذا الحل أكثر إلحاحا".



وهدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف جو بايدن: "لقد أكدت لقادة إسرائيل ضرورة وقف أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبيها".



وشدد على أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات خاصة، بما في ذلك إصدار حظر على تأشيرات الدخول ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

