فرنسا تختبر بنجاح صاروخا بالستيا استراتيجيا

أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي من طراز إم51.3 لا يحمل شحنة نووية السبت من منطقة لاند في جنوب غرب البلد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية.



وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر منصة "إكس": "أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ البالستي الاستراتيجي إم51.3"، مضيفا "هذا التطور يديم مصداقية ردعنا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا".



وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند، وفق بيان لوزارة الجيوش التي أكدت أنه "يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة".



ولفتت الوزارة الى أنه "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح.