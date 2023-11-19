فنزويلا وكولومبيا تريدان اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن مهاجري داريين

أبدى الرئيسان الكولومبي غوستافو بترو والفنزويلي نيكولاس مادورو رغبتهما في التوصل الى اتفاق مع واشنطن للتعامل مع تدفق المهاجرين الذين يعبرون غابة داريين الخطرة بين كولومبيا وبنما في طريقهم لبلوغ الولايات المتحدة.



وأشار بترو بعد لقائه نظيره الفنزويلي في كراكاس الى أن الطريق الذي يسلكه المهاجرون ممرّ لا ينبغي في الواقع على أي بشري أن يجتازه في محاولة لبلوغ النعيم، نجد جدارا، معسكرات اعتقال وحتى السجن، أو الإعادة القسرية من دون أي حقوق".



واعتبر أنه "علينا التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة"، داعيا الأخيرة الى توفير مساعدة اقتصادية للمهاجرين.



وأكد الرئيسان في إعلان مشترك أنهما عرضا على الولايات المتحدة "برنامجا لإضفاء طابع إنساني على النزوح الجماعي، و+قسائم+ تتيح لكل أسرة العودة الى بلادها".



ورحّب مادورو بدوره بـ"التوافق المهم" مع كولومبيا في هذه المسألة.

