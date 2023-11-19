القوات المسلحة اليمنية: سنقوم باستهداف جميع أنواع هذه السفن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم اسرائيل، السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.



وجاء في بيان القوات المسلحة اليمنية:



"انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم حيث المجازر اليومية والابادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية:

١. السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني

٢. السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية

٣. السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.



كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي:

أ. سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن

ب. تجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها

ج. إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".