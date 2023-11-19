الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القوات المسلحة اليمنية: سنقوم باستهداف جميع أنواع هذه السفن
أخبار دولية
2023-11-19 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القوات المسلحة اليمنية: سنقوم باستهداف جميع أنواع هذه السفن
أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم اسرائيل، السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
وجاء في بيان القوات المسلحة اليمنية:
"انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم حيث المجازر اليومية والابادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية:
١. السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني
٢. السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية
٣. السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي:
أ. سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن
ب. تجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها
ج. إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".
أخبار دولية
القوات المسلحة اليمنية
استهداف
السفن
اسرائيل
التالي
هجمات ليلية بمسيّرات تستهدف موسكو وكييف
كتائب حزب الله العراقية تعتبر العقوبات الأميركية "مثيرة للسخرية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:50
استهداف موقع مسكفعام بالصواريخ الموجهة قابله رد اسرائيلي على اطراف حولا وتوجّه عناصر الكتيبة الاندونيسية الموجودة في القطاع الشرقي الى الملاجئ
آخر الأخبار
06:50
استهداف موقع مسكفعام بالصواريخ الموجهة قابله رد اسرائيلي على اطراف حولا وتوجّه عناصر الكتيبة الاندونيسية الموجودة في القطاع الشرقي الى الملاجئ
0
آخر الأخبار
2023-11-16
المقاومة الإسلامية: استهداف دبابة ميركافا للجيش الاسرائيلي قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر
آخر الأخبار
2023-11-16
المقاومة الإسلامية: استهداف دبابة ميركافا للجيش الاسرائيلي قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وإصابتها بشكل مباشر
0
أخبار دولية
2023-11-14
القوات المسلحة اليمنية: لن تتردد في استهداف أي سفينةٍ إسرائيليةٍ ابتداءً من هذه اللحظة
أخبار دولية
2023-11-14
القوات المسلحة اليمنية: لن تتردد في استهداف أي سفينةٍ إسرائيليةٍ ابتداءً من هذه اللحظة
0
أخبار دولية
2023-11-14
زعيم الحوثيين يتوعّد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
أخبار دولية
2023-11-14
زعيم الحوثيين يتوعّد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:55
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
04:55
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
04:30
هجمات ليلية بمسيّرات تستهدف موسكو وكييف
أخبار دولية
04:30
هجمات ليلية بمسيّرات تستهدف موسكو وكييف
0
أخبار دولية
03:08
كتائب حزب الله العراقية تعتبر العقوبات الأميركية "مثيرة للسخرية"
أخبار دولية
03:08
كتائب حزب الله العراقية تعتبر العقوبات الأميركية "مثيرة للسخرية"
0
أخبار دولية
00:39
فنزويلا وكولومبيا تريدان اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن مهاجري داريين
أخبار دولية
00:39
فنزويلا وكولومبيا تريدان اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن مهاجري داريين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:21
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة
آخر الأخبار
04:21
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة
0
امن وقضاء
08:56
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك
امن وقضاء
08:56
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك
0
فنّ
2023-11-15
دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)
فنّ
2023-11-15
دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-16
سمعت ضجة في المطبخ فدخلت مسرعة وأطلقت النار... هوية المصاب صادمة!
منوعات
2023-11-16
سمعت ضجة في المطبخ فدخلت مسرعة وأطلقت النار... هوية المصاب صادمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
على الحدود... الحاجة أمّ الاختراع ولو تحت القصف
تقارير نشرة الاخبار
15:02
على الحدود... الحاجة أمّ الاختراع ولو تحت القصف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
حصار فإقتحام فإخلاء.. مستشفى الشفاء تُرك لمصيره
تقارير نشرة الاخبار
14:57
حصار فإقتحام فإخلاء.. مستشفى الشفاء تُرك لمصيره
0
أخبار دولية
14:52
نتنياهو: لا يمكن وضع إدارة مدنية في غزة تدعم الإرهاب
أخبار دولية
14:52
نتنياهو: لا يمكن وضع إدارة مدنية في غزة تدعم الإرهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الاسبوع العالمي لحوادث السير... مبادرة لتأهيل السائقين ببرامج مستحدثة تحاكي المعايير الدولية!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في الاسبوع العالمي لحوادث السير... مبادرة لتأهيل السائقين ببرامج مستحدثة تحاكي المعايير الدولية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
شاحنة الوقود تشعل الصراعات الإسرائيليّة الداخليّة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
شاحنة الوقود تشعل الصراعات الإسرائيليّة الداخليّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهرجان "بيروت ترنم" يعيد الحياة إلى مدينة الحياة!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مهرجان "بيروت ترنم" يعيد الحياة إلى مدينة الحياة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
وقود لغزّة…بالقطّارة!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
وقود لغزّة…بالقطّارة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مدارس قطاع غزة ولاجئيهم في مرمى النيران الإسرائيلية مجدداً
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مدارس قطاع غزة ولاجئيهم في مرمى النيران الإسرائيلية مجدداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
23:00
للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)
موضة وجمال
23:00
للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)
2
منوعات
20:30
إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)
منوعات
20:30
إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)
3
اخبار البرامج
14:30
ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)
اخبار البرامج
14:30
ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)
4
خبر عاجل
07:45
عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
خبر عاجل
07:45
عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
5
حال الطقس
01:08
المنخفض الجوي مستمر والثلوج تلامس هذا الارتفاع... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:08
المنخفض الجوي مستمر والثلوج تلامس هذا الارتفاع... اليكم طقس الأيام المقبلة
6
آخر الأخبار
15:12
الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: كشفنا فتحة نفق في مستشفى الشفاء صباح اليوم وسوف ننشر صورا
آخر الأخبار
15:12
الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: كشفنا فتحة نفق في مستشفى الشفاء صباح اليوم وسوف ننشر صورا
7
فنّ
05:40
"يحتاجون مستشفى المجانين".. نضال الأحمدية تهاجم بعض عشاق إليسا والأخيرة تؤيّدها في تعليق صادم!
فنّ
05:40
"يحتاجون مستشفى المجانين".. نضال الأحمدية تهاجم بعض عشاق إليسا والأخيرة تؤيّدها في تعليق صادم!
8
فنّ
06:52
مفاجأة... هل دخل جوزيف عطية القفص الذهبي؟ (صور)
فنّ
06:52
مفاجأة... هل دخل جوزيف عطية القفص الذهبي؟ (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More