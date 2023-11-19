هجمات ليلية بمسيّرات تستهدف موسكو وكييف

تعرضت كييف وموسكو ليل السبت الأحد، لهجمات بواسطة طائرات مسيّرات أسقطت الدفاعات الجوية عدداً كبيراً منها دون تسجيل إصابات، وفقا للسلطات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة ضد منشآت على تراب الاتحاد الروسي".



وأشارت إلى أن هذه المسيرة "اعترضتها وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة بوغورودسك" شرق موسكو.



وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على "تلغرام"، أن هذا الهجوم "لم يسبب أي أضرار أو ضحايا"، مشيراً إلى أن "خدمات الطوارئ تعمل في الموقع" الذي سقط فيه "حطام" المسيرة.