رئيس الوزراء القطري: تحديات "بسيطة" متبقية في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الأحد أن انجاز اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل قبل أكثر من شهر، يتوقف على قضايا "بسيطة"و"لوجستية".



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الدوحة إن "التحديات المتبقية في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر، فهي لوجستية وعملية أكثر".



وأوضح أن المفاوضات حول الاتفاق تشهد "تقلبات بين الحين والآخر في الأسابيع القليلة الماضية".



وقال: "أعتقد أنني الآن أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد الناس بأمان إلى منازلهم"، بدون أن يعطي مهلة زمنية لذلك.



من جانبه، جدّد بوريل دعوته لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق نار "فوري".



وإذ دان هجوم حماس على إسرائيل وكذلك القصف الإسرائيلي على غزة والأزمة الإنسانية في القطاع، اعتبر أن "رعبًا معيّنًا لا يبرر رعبًا آخر".



وأضاف: "الألم الذي تسببه لأطفال الآخرين لن يعوض الألم الذي يعاني منه أطفالك، إنما على العكس فإنه سيخلق موجة عنف ستعود مرارًا وتكراراً ما لم يتحقق سلام مستدام".