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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 62

أخبار دولية
2023-11-19 | 06:00
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 62
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 62

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل ثلاثة جنود في غزة، ما يرفع الى 62 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.
     
وقال الجيش في بيان إن الثلاثة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.

أخبار دولية

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