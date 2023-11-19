مدير المستشفيات في قطاع غزة يؤكد إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت لوكالة فرانس برس، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، والذي كان الجيش الإسرائيلي وجّه إنذارا بإخلائه السبت.



وقال زقوت: "تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين"، لافتا الى أن "الترتيبات تجري لنقل الاطفال إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي".