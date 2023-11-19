بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين الأربعاء

أفاد التلفزيون الرسمي الروسي الأحد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين الأربعاء.



وقال برنامج "فيستي" التلفزيوني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد نقلا عن جدول بوتين للأسبوع المقبل: "سيشارك فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية".