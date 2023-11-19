وزراء خارجية دول عربية ومسلمة يزورون الصين الإثنين لبحث الحرب في غزة

يزور وفد يضم وزير خارجية السلطة الفلسطينية ونظراءه من دول عربية ومسلمة، الصين الإثنين والثلاثاء لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الخارجية في بكين الأحد.



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في بيان، أنه "خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، حماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".