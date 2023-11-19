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مصرع شخصين في عاصفة ضربت بلغاريا ورومانيا
أخبار دولية
2023-11-19 | 08:34
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مصرع شخصين في عاصفة ضربت بلغاريا ورومانيا
مصرع شخصين في عاصفة ضربت بلغاريا ورومانيا
لقي شخصان حتفهما في بلغاريا نهاية هذا الأسبوع جراء عاصفة عنيفة ضربت كذلك رومانيا المجاورة وأدت أيضًا إلى اقتلاع أشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن ساحل البحر الأسود.
وقالت الشرطة البلغارية في بيان الأحد إن إمرأة تبلغ من العمر 43 عامًا لقيت حتفها عندما سقطت عليها شجرة في مدينة فارنا (شرق) مساء السبت. كما جرح رجلا إنقاذ جاءا إلى مكان الحادث بسبب سقوط أغصان الشجر.
وفي وقت سابق في صوفيا، قتل سائق يبلغ 65 عامًا عندما سقطت شجرة على سيارته، وتم نقل زوجته إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وهدأت الأجواء العاصفة الأحد في العاصمة، إلا أن شرق بلغاريا لا يزال يواجه رياحًا عاتية تتجاوز سرعتها 100 كلم/ساعة وبحر هائج يزيد إرتفاع أمواجه عن خمسة أمتار.
وأعلنت مدينة فارنا الساحلية ثماني بلدات أخرى في المنطقة في حالة طوارىء وطلب من السكان البقاء في منازلهم.
أخبار دولية
بلغاريا
رومانيا
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