خامنئي يؤكد أن "هزيمة" إسرائيل في غزة "حقيقة"

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد، أن "هزيمة" إسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة "حقيقة"، وتؤشر على "فشل" الدول الغربية.



وتحدث المرشد الأعلى خلال زيارة قام بها لمركز تطوير القوات الجوية التابع للحرس الثوري، تم خلالها الكشف عن نسخة جديدة من الصاروخ البالستي فرط الصوتي "فتاح 2".



وأكد خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أن "هزيمة الكيان الصهيوني في غزة حقيقة، ودخول المستشفيات أو بيوت الناس لا يشكل انتصاراً، لأن النصر يعني هزيمة الطرف الآخر، وهو ما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقه حتى الآن ولن يتمكن في المستقبل ايضا".



وبحسب المرشد فإن "هذا الفشل يعني فشل الولايات المتحدة والدول الغربية أيضا".



واعتبر أن "الصهاينة يعتبرون انفسهم أعلى من جميع الاعراق وانطلاقا من هذه النزعة قتلوا آلاف الاطفال في غزة دون أن يرجف لهم طرف".



وكانت إيران أشادت "بنجاح" الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ونفت مرارا ضلوعها به.



وأشار خامنئي الى أن "بعض الحكومات الإسلامية دانت جرائم الكيان الصهيوني والبعض الاخر لم يفعل ذلك بعد"، معتبرا أن هذه المواقف "غير مقبولة".



وقال: "كحد أدنى ينبغي على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني لفترة محدودة". وأكد أن "ما يجب فعله هو قطع الشريان الحيوي للكيان الصهيوني وعلى الحكومات الإسلامية أن تحول دون وصول الطاقة والبضائع إلى هذا الكيان".



وخلال زيارة المرشد الأعلى، تم الكشف عن "فتاح-2" وهو صاروخ فرط صوتي يبلغ مداه 1400 كيلومتر وسرعته أكبر من سرعة الصوت بـ13 إلى 15 مرة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.



كما عرضت الأحد نسختين مطورتين عن نظام "9دي" المضاد للصواريخ والطائرة المسرة "شاهد 147"، بحسب الوكالة.