حاملة المروحيات ديكسمود من فرنسا إلى غزة "لتقديم دعم طبيّ"

تستعد فرنسا لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط، "في الأيام المقبلة"، لتقديم "دعم طبيّ” لغزة، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأنّ السفينة "ديكسمود" ستُبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر، خلال الأيام المقبلة".

وأكدت الرئاسة "إرسال طائرة جديدة تحمل أكثر من عشرة أطنان من البضائع الطبية تصل، في بداية الأسبوع".

وأشار الإليزيه إلى أنّ "فرنسا ستساهم أيضًا، في المساعدات الأوروبية، من خلال إرسال معدات طبية على متن الرحلات الأوروبية، يومي 23 و30 تشرين الثاني.”

وأوضح أنّ "فرنسا تقوم بكل ما في وسعها للمساهمة في إجلاء أطفال مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى مستشفياتها، يحتاجون إلى رعاية عاجلة.”