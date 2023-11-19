تضرر عشرات آلاف الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في كينيا

تضرر عشرات آلاف الأشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في كينيا

أعلنت السلطات الكينية الأحد أن عشرات آلاف الأشخاص تضرروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والإنهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، ما أدى أيضًا إلى تعطيل خدمات الشحن في ميناء مومباسا.



وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطارًا غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، وتسببت في مصرع العشرات بينهم 46 شخصًا على الأقل في كينيا.



وقال نائب الرئيس ريغاثي غاتشاغوا في بيان إن حوالى 80 ألف أسرة كينية تأثرت وهذا العدد يتزايد كل يوم.



وأكد أن الحكومة تعمل على إنقاذ الناس من خلال إرسال طائرات مروحية وخدمات طوارىء أخرى لإيصال المساعدات وإنقاذ العائلات المعزولة.



وتوقع أن يستمر هطول الأمطار بشكل متواصل خلال الربع الأول من العام المقبل، مطالبًا الناس بإخلاء منازلهم في المناطق المنخفضة.