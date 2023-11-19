أكد مدير المستشفيات، في قطاع غزة، محمد زقوت لوكالة “فرانس برس”، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر والذي كان الجيش الإسرائيليّ وجّه إنذارًا بإخلائه السبت.

وقال زقوت: "تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر، عبر معبر رفح الحدوديّ.”

وأوضحت منظمة الصحة العالمية التي شاركت إلى جانب الأمم المتحدة، في تنظيم عملية الإجلاء أنّ "ستة من مقدمي الرعاية وعشرة من الأقارب" رافقوا الأطفال.

ونُقل الأطفال، في ست سيارات إسعاف، تابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ، حسب المنظمة.

وقالت المنظمة العالمية: "يجري التخطيط لنقل المرضى العالقين ومقدمي الرعاية من مستشفى الشفاء" مشيرة إلى "الحاجة إلى ضمانات من قبل أطراف النزاع لضمان عبور آمن".