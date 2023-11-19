الحوثيون يخطفون سفينة تجارية في البحر الأحمر

خطف الحوثيون سفينة تجارية، في البحر الأحمر واقتادوها إلى السواحل اليمنية، وفق ما أفاد مصدر ملاحيّ وقياديّ حوثيّ وكالة “فرانس برس”.
وأعلن قياديّ حوثيّ للوكالة إصدار بيان رسميّ، خلال ساعات.
في السياق، أكد مصدر ملاحيّ، في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمرّدون، أنّ "الحوثيين خطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر ونقلوها إلى ميناء الصليف بالحديدة.”
في التفاصيل، غادرت السفينة المختطفة تركيا وكانت في طريقها للهند بطاقم مدني دولي من دون إسرائيليين، بحسب الجيش الاسرائيليّ مضيفًا الأخير أنّ السفينة ليست إسرائيلية.
لكن، وسائل اعلام عبرية أكدت أن السفينة المختطفة تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيليّ رامي أنغر.
واعتبرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بدورها، أنّ “الحادثة عمل إرهابيّ إيرانيّ.”