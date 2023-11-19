القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية: نحذّر السُّفُن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل مَعَها

نفذتِ القواتُ البحرية، في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، عمليةً عسكريةً، في البحرِ الأحمرِ، كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ.

وحذّرت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، في بيان، السُّفُنِ التابعةِ لإسرائيل أو التي تتعاملُ مَعَها من “أن تصبح هدفًا مشروعًا للقواتِ المسلحة.”

كما حذّرت الدول التي يعملُ رعاياها، في البحرِ الأحمرِ، من “الابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين.”

وأكّدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، في البيان أيضًا، استمرارَها في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ الإسرائيليين حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ.