وزيرة الإستخبارات الإسرائيلية تقترح إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

وزيرة الإستخبارات الإسرائيلية تقترح إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

دعت وزيرة الإستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل الأحد المجتمع الدولي إلى تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلًا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.



وفي نص نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، إقترحت غملئيل، عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة لأسباب إنسانية.



كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وكتبت غملئيل: "بدلًا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".