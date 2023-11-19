تصادم بين قطار وحافلة في إندونيسيا أوقع قتلى وجرحى

قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأُصيب عدة آخرين نتيجة حادث تصادم بين قطار وحافلة صغيرة، في شرق جزيرة جاوا، في اندونيسيا ، وفق ما أفاد مسؤول لوسائل إعلام محلية.

وأوضحت قناة كومباس التلفزيونية أن القطار كان متجهًا نحو مدينة سورابايا الساحلية عندما اصطدم بحافلة صغيرة تقل 12 راكبا عند معبر بمدينة لوماجانغ في جاوة الشرقية.

وقال القائم بأعمال رئيس منطقة لوماجانغ، إنداه واهيوني، للقناة: "قضى عشرة في الموقع، وواحد في مركز صحي خلال تلقيه العلاج.”

وأضاف أن أربعة مصابين بينهم طفل يخضعون للعلاج في مستشفى محلي.

واشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك صلة قربى بينهم.