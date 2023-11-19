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كتائب القسام عرضت صورًا جديدة عن المعارك في غزة

كتائب القسام عرضت صورًا جديدة عن المعارك في غزة





معارك تشكل مدينة غزة إحدى ساحاتها، وقد عرضت كتائب القسام صورًا جديدة عنها.



الإحتمالات السياسية تتأرجح على وقع الميدان المشتعل بالقصف والمعارك في القطاع.معارك تشكل مدينة غزة إحدى ساحاتها، وقد عرضت كتائب القسام صورًا جديدة عنها.