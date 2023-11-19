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هل تخشى إسرائيل جيلًا ثالثًا من حماس؟

نيكول الحجل الكاتب: نيكول الحجل
أخبار دولية
2023-11-19 | 13:27
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هل تخشى إسرائيل جيلًا ثالثًا من حماس؟
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هل تخشى إسرائيل جيلًا ثالثًا من حماس؟

هل تخشى إسرائيل جيلًا ثالثًا من حماس؟

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