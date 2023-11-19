سفينة تركيّة مفقودة والسبب عاصفة

فُقدت سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصًا، في شمال غرب تركيا جراء عاصفة عنيفة، وفق ما أعلنت السلطات التركية.

وأوضحت المديرية العامة للملاحة البحرية أنّ "السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركيّ، أصدرت إشارة استغاثة وبقيت جهودنا للاتصال بالسفينة وطاقمها بدون جواب.”

وأرسلت السفينة آخر إشارة لها قبالة سواحل إيريغلي، شمال غرب تركيا.

وأعلنت المديرية العامة للملاحة البحرية أنّه استُحيل الوصول إلى موقع السفينة أو رؤيتها من قرب، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكّدت أن جهود البحث والإنقاذ بمركبات جوية وبحرية ستبدأ، “بمجرد أن يسمح الطقس بذلك.”

وأشارت إلى وجود اثني عشر بحارًا على متن سفينة الشحن وكانت تنقل فيروسيليكون، من ميناء تمريوك، في روسيا إلى ألياغا، في تركيا.

وأفاد قبطان السفينة خلال اتصاله الأخير بالسلطات التركية بأنها كانت تنجرف، نحو كاسر للأمواج، قبالة سواحل إيريغلي.