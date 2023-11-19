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تفاصيل جديدة عن "طوفان الأقصى": حماس لم تعلم بمهرجان 7 أكتوبر ومروحية إسرائيلية أصابت عددًا من المحتفلين

تفاصيل جديدة عن "طوفان الأقصى": حماس لم تعلم بمهرجان 7 أكتوبر ومروحية إسرائيلية أصابت عددًا من المحتفلين