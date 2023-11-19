حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل

حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل

أعلنت حكومة حركة حماس الأحد أن 13 ألف شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول.



وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم حتى الآن أكثر من 5500 طفل و3500 إمرأة، وفق المصدر نفسه. وسجلت أيضًا إصابة 30 ألف شخص، علمًا أن هذا العدد لم يتغير منذ السبت.