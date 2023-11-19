وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن مقتل 41 شخصًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على غزة

وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن مقتل 41 شخصًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على غزة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد بمقتل 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية إستهدفت منزلهم في حي في وسط مدينة غزة.



ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة قتلوا في هذه الضربة التي وقعت فجرًا في حي الزيتون الذي شهد صباحًا مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، وفق مراسل فرانس برس الذي أشار أيضًا إلى ضربات جوية.