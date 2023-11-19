الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق طوله 55 مترًا تحت مستشفى الشفاء

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق طوله 55 مترًا تحت مستشفى الشفاء

أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بأنه عثر على نفق طوله 55 مترًا يستخدم بحسب قوله "من أجل الإرهاب" تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة والذي يقوم بتفتيشه منذ الأربعاء بحثًا عن مركز قيادة لحركة حماس.



وأوضح الجيش أن "النفق يقع على عمق عشرة أمتار، علمًا أن عشرات المرضى لا يزالون موجودين في مجمع الشفاء، الأكبر في القطاع، بحسب منظمة الصحة العالمية".



وأشار في بيان إلى أن "درجًا شديد الإنحدار يؤدي إلى مدخل النفق المزود وسائل دفاع عدة بينها باب مصفح".



وقال إن "هذا النوع من الأبواب يستخدمه إرهابيو منظمة حماس لمنع القوات الإسرائيلية من دخول مراكز القيادة".



ولفت الجيش إلى أنه "تم العثور على النفق في منطقة المستشفى تحت مستودع يحوي أسلحة، بينها قاذفات قنابل يدوية ومتفجرات وبنادق كلاشنيكوف"، موضحًا أن "الجنود يواصلون تقدمهم داخل النفق".