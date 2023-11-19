انسحاب جديد في صفوف المفوضين الأوروبيين

أعلنت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية يوتا أوربيلاينن عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية، في فنلندا، في أحدث انسحاب من المفوضية الأوروبية.

وأعربت أوربيلاينن، في خطاب، في تامبيري، عن "استعدادها لأن تكون مرشحة" الحزب الاجتماعيّ الديموقراطيّ الفنلنديّ والمشاركة، في الحملة الانتخابية، اعتبارًا من الثاني من كانون الأول.

وستجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفنلندية، في 28 كانون الثاني 2024، مع احتمال إجراء دورة ثانية في 11 شباط.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوجفاري لوكالة “فرانس برس” إنّ أوربيلاينن تأخذ "إجازة غير مدفوعة الأجر" مع "خيار العودة" إلى الهيئة التنفيذية الأوروبية، في حال فشل ترشحها.

وسيتعين على مفوض آخر تولي مسؤولياتها، موقتًا، خلال فترة غيابها.