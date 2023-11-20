وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر: "المناصرة للصحة العقلية وحقوق المرأة"

توفيت روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 96 عاما في منزلها في ولاية جورجيا الجنوبية، وفق ما أعلن مركز كارتر الذي أسسته مع زوجها.



واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية وقضايا الصحة، خصوصا الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.



وكانت قد انضمت إلى زوجها الجمعة لتلقي رعاية تلطيفية في المنزل الذي عاشا فيه منذ الستينات، وذلك بعد تشخيص إصابتها بداء الخرف في أيار.



وقال مركز كارتر في بيان: "توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المناصرة بحماسة للصحة العقلية وتقديم الرعاية وحقوق المرأة، الأحد (...) في منزلها في بلاينز، جورجيا، عن عمر ناهز 96 عاما".



أضاف البيان "لقد ماتت بسلام، وكانت عائلتها بجانبها".



وقال جيمي كارتر في البيان: "كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق".



وكانت روزالين في قلب الحياة السياسية الطويلة لجيمي كارتر وخاصة خلال حملاته الانتخابية.



وبمجرد وصولها إلى البيت الأبيض عام 1977 وحتى عام 1981، برزت كسيدة أولى للعب دور سياسي.