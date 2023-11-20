الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر: "المناصرة للصحة العقلية وحقوق المرأة"
أخبار دولية
2023-11-19 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر: "المناصرة للصحة العقلية وحقوق المرأة"
توفيت روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 96 عاما في منزلها في ولاية جورجيا الجنوبية، وفق ما أعلن مركز كارتر الذي أسسته مع زوجها.
واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية وقضايا الصحة، خصوصا الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.
وكانت قد انضمت إلى زوجها الجمعة لتلقي رعاية تلطيفية في المنزل الذي عاشا فيه منذ الستينات، وذلك بعد تشخيص إصابتها بداء الخرف في أيار.
وقال مركز كارتر في بيان: "توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المناصرة بحماسة للصحة العقلية وتقديم الرعاية وحقوق المرأة، الأحد (...) في منزلها في بلاينز، جورجيا، عن عمر ناهز 96 عاما".
أضاف البيان "لقد ماتت بسلام، وكانت عائلتها بجانبها".
وقال جيمي كارتر في البيان: "كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق".
وكانت روزالين في قلب الحياة السياسية الطويلة لجيمي كارتر وخاصة خلال حملاته الانتخابية.
وبمجرد وصولها إلى البيت الأبيض عام 1977 وحتى عام 1981، برزت كسيدة أولى للعب دور سياسي.
أخبار دولية
السيدة
الأميركية
الأولى
السابقة
روزالين
كارتر:
"المناصرة
للصحة
العقلية
وحقوق
المرأة"
التالي
فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين
انسحاب جديد في صفوف المفوضين الأوروبيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-18
أوكرانيا استخدمت للمرة الأولى صواريخ "أتاكمس" الأميركية البعيدة المدى
أخبار دولية
2023-10-18
أوكرانيا استخدمت للمرة الأولى صواريخ "أتاكمس" الأميركية البعيدة المدى
0
منوعات
2023-09-21
ملكة بريطانيا والسيدة الأولى الفرنسية تتنافسان في لعبة "البينغ بونغ" (فيديو)
منوعات
2023-09-21
ملكة بريطانيا والسيدة الأولى الفرنسية تتنافسان في لعبة "البينغ بونغ" (فيديو)
0
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
فنّ
04:25
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
0
أخبار دولية
2023-11-19
كتائب حزب الله العراقية تعتبر العقوبات الأميركية "مثيرة للسخرية"
أخبار دولية
2023-11-19
كتائب حزب الله العراقية تعتبر العقوبات الأميركية "مثيرة للسخرية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:47
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفيليبين إلى تسعة أشخاص على الأقل
أخبار دولية
04:47
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفيليبين إلى تسعة أشخاص على الأقل
0
أخبار دولية
04:41
ادرعي: نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!
أخبار دولية
04:41
ادرعي: نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!
0
أخبار دولية
04:27
عشرات القتلى في هجمات في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
أخبار دولية
04:27
عشرات القتلى في هجمات في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان
0
أخبار دولية
03:44
كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
أخبار دولية
03:44
كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-31
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
2023-10-31
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
0
عالم الطبخ
2023-09-09
إلى عشاق المطبخ الصيني... إليكم هذه الخطوات لتحضير طبق "الدجاج بالكاجو" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-09
إلى عشاق المطبخ الصيني... إليكم هذه الخطوات لتحضير طبق "الدجاج بالكاجو" (فيديو)
0
فنّ
04:30
بعد وفاة شابة من الحضور... تايلور سويفت ترجئ حفلتها بسبب الحرّ الشديد!
فنّ
04:30
بعد وفاة شابة من الحضور... تايلور سويفت ترجئ حفلتها بسبب الحرّ الشديد!
0
أخبار دولية
23:49
وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر: "المناصرة للصحة العقلية وحقوق المرأة"
أخبار دولية
23:49
وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر: "المناصرة للصحة العقلية وحقوق المرأة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ملف قيادة الجيش رحل إلى أجل غير مسمى
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ملف قيادة الجيش رحل إلى أجل غير مسمى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في الميدان الجنوبي... هل أثرت حالة الطقس على العمليات العسكرية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في الميدان الجنوبي... هل أثرت حالة الطقس على العمليات العسكرية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
0
أخبار دولية
13:46
في قطاع غزة... قصص الفقدان والألم لا تنتهي
أخبار دولية
13:46
في قطاع غزة... قصص الفقدان والألم لا تنتهي
0
أخبار دولية
13:31
مستشفى الشفاء يتحول إلى منطقة للموت
أخبار دولية
13:31
مستشفى الشفاء يتحول إلى منطقة للموت
0
أخبار دولية
13:30
تفاصيل جديدة عن "طوفان الأقصى": حماس لم تعلم بمهرجان 7 أكتوبر ومروحية إسرائيلية أصابت عددًا من المحتفلين
أخبار دولية
13:30
تفاصيل جديدة عن "طوفان الأقصى": حماس لم تعلم بمهرجان 7 أكتوبر ومروحية إسرائيلية أصابت عددًا من المحتفلين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:59
الجيش الإسرائيلي: إختطاف الحوثيين سفينة شحن قرب اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية على المستوى العالمي والسفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي بدون إسرائيليين وهي ليست إسرائيلية
خبر عاجل
08:59
الجيش الإسرائيلي: إختطاف الحوثيين سفينة شحن قرب اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية على المستوى العالمي والسفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي بدون إسرائيليين وهي ليست إسرائيلية
2
خبر عاجل
08:45
فادي المصري نقيبًا للمحامين بعد فوزه على عبده لحود بفارق ٢٣ صوتًا
خبر عاجل
08:45
فادي المصري نقيبًا للمحامين بعد فوزه على عبده لحود بفارق ٢٣ صوتًا
3
خبر عاجل
07:23
المنافسة على منصب نقيب المحامين في الدورة الثانية تنحصر بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري
خبر عاجل
07:23
المنافسة على منصب نقيب المحامين في الدورة الثانية تنحصر بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري
4
موضة وجمال
07:59
السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
موضة وجمال
07:59
السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
5
خبر عاجل
08:42
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر
خبر عاجل
08:42
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر
6
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
7
خبر عاجل
05:47
مستخدمو هيئة ادارة السير: التوقف القسري عن العمل ابتداء من غد ولحين تحقيق مطالبنا
خبر عاجل
05:47
مستخدمو هيئة ادارة السير: التوقف القسري عن العمل ابتداء من غد ولحين تحقيق مطالبنا
8
آخر الأخبار
09:23
الوكالة الوطنية للاعلام: وفاة الشاب سليمان سركيس في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والذي أُطلق عليه النار في شكا قبل أيام
آخر الأخبار
09:23
الوكالة الوطنية للاعلام: وفاة الشاب سليمان سركيس في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والذي أُطلق عليه النار في شكا قبل أيام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More