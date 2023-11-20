وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.



ودعا، أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، إلى"العمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".



ورأى أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم".



وشدد وانغ على أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مؤكدا أنه "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".