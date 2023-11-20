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وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا

أخبار دولية
2023-11-20 | 00:11
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وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على &quot;استعادة السلام في الشرق الأوسط&quot; .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا
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وزير الخارجية الصيني: الصين ستعمل على "استعادة السلام في الشرق الأوسط" .. بن فرحان: لوقف إطلاق النار في غزة فورا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط.
     
ودعا، أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، إلى"العمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".

ورأى أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم".
     
وشدد وانغ على أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مؤكدا أنه "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".
 
أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق ذلك.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى أن إسرائيل تخوض حربا ضد مفهوم حل الدولتين.

ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري من جهته أن هناك دولا كبرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن السياسة الإسرائيلية لتهجير السكان من غزة خط أحمر عربيا.

واعتبر شكري أن تهجير الفلسطينيين يهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
 
 

أخبار دولية

وزير الخارجية الصيني

الشرق الاوسط

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