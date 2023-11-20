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كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
أخبار دولية
2023-11-20 | 03:44
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كنعاني: الادعاءات الإسرائيلية بشأن حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية "باطلة"
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الادعاءات الإسرائيلية فيما يخص حجز طهران والقوات اليمنية لسفينة إسرائيلية، "باطلة"، مشددا على أن "فصائل المقاومة تمثل بلدانها".
واعتبر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن "الكيان الصهيوني لا يمكنه أن يتقبل هزيمة استراتيجية على يد جماعة من المقاومة في المنطقة"، مشددا على أن "اتهامات الكيان الصهيوني لإيران بتورطها بحجز القوات اليمنية للسفينة الاسرائيلية باطلة وقد أعلنا مرارا وتكرارا بأن قوى المقاومة تمثل بلدانها".
ولفت إلى أن "فصائل المقاومة حذرت مرارا الكيان الصهيوني وأميركا بأنه في حال لم تتوقف جرائم الإبادة على الشعب في غزة فإن فصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي"، مضيفا: "استمرار النزاعات في المنطقة نتيجة لدعم أميركا للكيان الصهيوني غير المحدود وعلى جميع المستويات".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه "بخلاف أميركا التي تأمر وتنهى حلفاءها، فإيران ليست لديها جماعات تنوب عنها لتأمرها أو تنهيها"، معتبرا أن "على أميركا عوضا عن إلقاء التهم على إيران عليها أن تفكر لماذا أصبحت مكروهة بهذا القدر عالميا".
ولفت كنعاني أن "موجة الاحتجاج العالمية الواسعة ضد الجرائم في غزة تظهر أن دول العالم غير راضية عما يجري في غزة وتريد وضع حد له".
أخبار دولية
كنعاني
الخارجية الايرانية
اسرائيل
سفينة إسرائيلية
اليمن
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