ادرعي: نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!

#عاجل يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع:
🔴 الى سكان أحياء جباليا والدرج التفاح والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية. نحثكم على الاخلاء بشكل… pic.twitter.com/8mYyK8zHh3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2023
#عاجل يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع:
🔴 الى سكان أحياء جباليا والدرج التفاح والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية. نحثكم على الاخلاء بشكل… pic.twitter.com/8mYyK8zHh3