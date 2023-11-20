ادرعي: نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!

#عاجل يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع:



🔴 الى سكان أحياء جباليا والدرج التفاح والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية. نحثكم على الاخلاء بشكل… pic.twitter.com/8mYyK8zHh3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2023

دعا المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي سكان أحياء جباليا والدرج التفاح والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنهم بشكل فوري حفاظًا على سلامتهم، وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية.وقال عبر منصة "اكس": "سنقوم بتعليق تكتيكي موقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم وتحديداً بين العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية في منطقة غرب رفح".وأضاف: "حماس فقدت سيطرتها على منطقة شمال القطاع وتحاول منعكم من الانتقال جنوبًا وحماية أنفسكم فإذا اعترض طريقكم تواصلوا معنا عبر الرسائل النصية على الرقم +97250-341-0322 أو على حساب التلغرام @gaza_saver".