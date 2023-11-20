ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفيليبين إلى تسعة أشخاص على الأقل

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب الفيليبين الجمعة، إلى تسعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، التي أشارت الاثنين إلى احتمال أن يرتفع عدد الضحايا بعد.



وتسبّب زلزال بلغت قوته 6,7 درجات في منطقة جزيرة مينداناو بعد ظهر الجمعة، في انهيار جزء من سقف مركز للتسوّق في مدينة جنرال سانتوس.



وقال المجلس الوطني للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها، إنّ ما لا يقل عن 15 شخصاً أصيبوا وتضرّر أو دُمّر أكثر من 800 منزل.



وعُثر على المزيد من الجثث تحت الأنقاض خلال عمليات البحث في نهاية هذا الأسبوع.



وفيما انتهى الجزء الأكبر من عمليات البحث، تواصل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث تلقّي بيانات جديدة من عشرات القرى المتضرّرة من الزلزال.



وأمل نائب المتحدث باسم الوكالة مارك تيمبال لوكالة فرانس برس "في ألا يرتفع عدد الوفيات أكثر من ذلك، لكنّنا ما زلنا ننتظر معلومات من المناطق".