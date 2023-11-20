سبل تعزيز العلاقات السعودية-العراقية بين بن فرحان وحسين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقية فؤاد حسين، في إتصال هاتفي مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين.



وناقش الجانبان القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمِّية تحقيق التعاون والتنسيق الثنائيّ بين البلدين، خلال المرحلة الراهنة والمستقبليَّة.