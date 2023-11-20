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مقتل تسعة أشخاص وفقدان 11 بحارًا بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا
أخبار دولية
2023-11-20 | 06:41
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مقتل تسعة أشخاص وفقدان 11 بحارًا بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا
مقتل تسعة أشخاص وفقدان 11 بحارًا بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا
قتل تسعة أشخاص في عواصف شديدة ضربت تركيا في حين إعتبر 11 بحارًا في عداد المفقودين في البحر الأسود، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الإثنين.
وقال يرلي كايا خلال مؤتمر صحافي في محافظة زونغولداق في شمال غرب البلاد: "تسعة من مواطنينا قتلوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة جدًا".
وقتل أربعة من هؤلاء في محافظة زونغولداق وخمسة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال في فيضانات في محافظتي بطمان ودياربكر في جنوب شرق البلاد، على ما أوضح الوزير.
وعثر صباح الإثنين على جثة بحار من أصل 12 فقدوا قبالة مدينة إريكلي الساحلية في زونغولداق بحسب الوزير.
أخبار دولية
الأحوال الجوية
تركيا
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