وزيرا الخارجية القطري والايراني: لإجراءات فورية من المجتمع الدولي لإجبار اسرائيل على وقف انتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية

بحث وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفياً آخرَ تطورات الحرب في غزة.



وطالبا باتخاذِ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لإجبار اسرائيل على وقفِ انتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية.