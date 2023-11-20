مسؤولون في غزة يعلنون وصول أول مستشفى ميداني أردني منذ بدء الحرب في القطاع

مسؤولون في غزة يعلنون وصول أول مستشفى ميداني أردني منذ بدء الحرب في القطاع

أعلن مسؤولون صحيون في قطاع غزة الإثنين وصول أول مستشفى ميداني أردني مع طاقم طبي منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.



وأكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن "المستشفى سيقام في محيط مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع لاستقبال الجرحى والمصابين".



ودخلت 40 شاحنة محملة معدات وأجهزة طبية للمستشفى برفقة طاقم مؤلف من 17 من الطواقم الطبية والفنية.



وقال زقوت: "من المتوقع وصول مستشفيين ميدانيين من الإمارات وقطر وسيتم إقامتهما في جنوب القطاع".



من جهته، أوضح الديوان الملكي الأردني أن "المستشفى سيكون بسعة 41 سريرًا، ويضم طاقمًا طبيًا وتمريضيًا يتألف من 145 شخصًا يشمل تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين".