وزير الدفاع الأميركي يؤكد لزيلينسكي أن دعم واشنطن سيستمر لفترة طويلة

وزير الدفاع الأميركي يؤكد لزيلينسكي أن دعم واشنطن سيستمر لفترة طويلة

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن دعم واشنطن سيستمر لفترة طويلة، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى كييف.



وقال أوستن لزيلينسكي: "الرسالة التي أحملها لك اليوم هي أن الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبك، وسنبقى معك لفترة طويلة".



من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني بزيارة وزير الدفاع، معتبرًا أنها "مؤشر مهم للغاية".