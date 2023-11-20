رئيس الاتحاد الإفريقي: "لا عذر" للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة

دان رئيس الاتحاد الإفريقي الإثنين، الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول على أراضي الدولة العبرية، معتبرا أن "لا عذر" للقصف المكثف على قطاع غزة.



وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني إن ما قامت به حماس "مدان... لكن رد الفعل لا عذر له".



وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين: "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".