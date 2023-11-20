ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي قلق من التدخل الخبيث لروسيا في البوسنة

ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي قلق من التدخل الخبيث لروسيا في البوسنة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الإثنين من سراييفو أن "الخطاب الإنفصالي لروسيا وتدخلها "الخبيث" في البوسنة يثير قلق التحالف"، مؤكدًا دعم الناتو الحازم لسلامة أراضي هذه البلد المقسم في منطقة البلقان.



وقال ستولتنبرغ: "نحن قلقون بشأن الخطاب الإنفصالي الذي يهدف إلى الإنقسام والتدخل الأجنبي الخبيث في البوسنة"، مشيرًا بشكل خاص إلى روسيا.