بوتين سيشارك في قمة افتراضية لمجموعة بريكس بشأن غزة الثلاثاء

سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة افتراضية لدول مجموعة "بريكس" الثلاثاء مخصصة لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن الكرملين.



وقالت الرئاسة الروسية في بيان، إنه "في 21 تشرين الثاني، سيشارك الرئيس الروسي في قمة استثنائية لبريكس (عبر تقنية الفيديو) لبحث النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".