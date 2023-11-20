شي وماكرون يبحثان الحرب في غزة

شي وماكرون يبحثان الحرب في غزة

بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في محادثة هاتفية الإثنين، واتفقا على تجنب أزمة إنسانية اكثر خطورة.



وذكرت قناة سي سي تي في الصينية الحكومية أنهما تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويعتقد كلاهما أن الأولوية القصوى هي تجنب مزيد من تدهور الوضع بين فلسطين وإسرائيل، وخصوصًا تجنب أزمة إنسانية أكثر خطورة.



وبحسب القناة، إتفق شي وماكرون على إستمرار التواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك والمساهمة في الحفاظ على السلام والإستقرار العالميين.



وأشارت إلى أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لحل النزاع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل.