سانشيز يعلن الحكومة الجديدة في إسبانيا

سانشيز يعلن الحكومة الجديدة في إسبانيا



كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الإثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي أعاد فيها تكليف معظم وزرائه وأعطى وزنًا أكبر لمحيطه المقرب بعدما شكلها بالتحالف مع حزب سومار اليساري المتشدد.



وقام الزعيم الإشتراكي الذي عاد إلى السلطة الخميس بعد تأمينه غالبية نيابية وخصوصًا من الإنفصاليين الكاتالونيين بتأليف حكومة مصغرة من 22 وزارة تسلمت نساء إثنتي عشرة منها.



ومن بين الوزراء الإثنين والعشرين، خمسة من حزب سومار اليساري المتشدد بزعامة الشيوعية يولاندا دياز التي أبرم معها سانشيز إتفاقًا حكوميًا وأعاد تعيينها وزيرة للعمل.



ومن بين الشخصيات البارزة التي احتفظت بمناصبها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز.



كما احتفظت وزيرة الإقتصاد الإشتراكية ونائبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نادية كالفينو بحقيبتها، في انتظار إنتخابها المحتمل رئيسة لبنك الإستثمار الأوروبي في كانون الأول.