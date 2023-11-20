الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2,5 و2,9 درجة مئوية بحلول 2100 رغم الالتزامات الحالية للدول

أخبار دولية
2023-11-20 | 11:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2,5 و2,9 درجة مئوية بحلول 2100 رغم الالتزامات الحالية للدول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2,5 و2,9 درجة مئوية بحلول 2100 رغم الالتزامات الحالية للدول

حذرت الأمم المتحدة من أن الالتزامات المناخية الحالية للدول في العالم أجمع تضع الكوكب على مسار احتباس حراري كارثي يصل الى 2,9 درجة مئوية خلال هذا القرن، في ما يتجاوز الى حد بعيد السقف الذي حدده المجتمع الدولي.
     
وأورد تقرير لبرنامج الامم المتحدة للبيئة صدر عشية بدء المفاوضات الدولية المهمة حول المناخ في دبي في إطار مؤتمر كوب28 بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول، أن الوفاء بالالتزامات الراهنة للدول سيترجم باحتباس يبلغ 2,9 درجة مئوية بالنسبة الى الوعود غير المشروطة، و2,5 درجة مئوية إذا أخذت الالتزامات المشروطة في الاعتبار.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

حرارة

الأرض

LBCI التالي
وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر: "المناصرة للصحة العقلية وحقوق المرأة"
انسحاب جديد في صفوف المفوضين الأوروبيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08

إرتفاع حرارة الأرض = كوارث طبيعية!

LBCI
أخبار دولية
12:45

أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده

LBCI
آخر الأخبار
08:20

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": لجنة من الأمم المتحدة زارت مجمع الشفاء لكن لا جديد بشأن إجلاء العالقين

LBCI
آخر الأخبار
07:16

حماس: قصف الإحتلال الصهيوني النازي مدرسة للأونروا في مخيم البريج جريمة بشعة واستخفاف بالأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:23

السوداني استقبل السفيرة الأميركية لدى العراق: الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية

LBCI
أخبار دولية
14:17

اسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب إفريقيا للتشاور

LBCI
أخبار دولية
14:08

كوريا الشمالية تحذر اليابان من أنها ستطلق قمرا صناعيا اعتبارا من الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-27

جعجع: أصحاب الدعوات المتكررة للحوار لم يكونوا يومًا أهل حوار

LBCI
أخبار دولية
2023-11-18

حرب غزة: أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تبدأ غدا ووجهتها الاولى الصين

LBCI
اخبار البرامج
2023-11-07

النجمة اللبنانيّة جورجيت الصايغ لـ"أحمر بالخط العريض": إنّها الإطلالة الأخيرة وآخر الكلام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ما معنى الرقم ٣٥ في علاقة فلسطين بالصين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوضع عند الحدود الجنوبية كان متوترا اليوم... كيف هي الصورة مساء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:25

زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى

LBCI
فنّ
16:37

"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
فنّ
04:11

تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:53

انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
15:40

بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)

LBCI
فنّ
00:57

في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!

LBCI
فنّ
16:03

مواجهة بين بديع أبو شقرا ووالده... أسئلة وأجوبة تُطرح للمرة الأولى (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More