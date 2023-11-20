الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حرارة الأرض بما بين 2,5 و2,9 درجة مئوية بحلول 2100 رغم الالتزامات الحالية للدول

حذرت الأمم المتحدة من أن الالتزامات المناخية الحالية للدول في العالم أجمع تضع الكوكب على مسار احتباس حراري كارثي يصل الى 2,9 درجة مئوية خلال هذا القرن، في ما يتجاوز الى حد بعيد السقف الذي حدده المجتمع الدولي.



وأورد تقرير لبرنامج الامم المتحدة للبيئة صدر عشية بدء المفاوضات الدولية المهمة حول المناخ في دبي في إطار مؤتمر كوب28 بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول، أن الوفاء بالالتزامات الراهنة للدول سيترجم باحتباس يبلغ 2,9 درجة مئوية بالنسبة الى الوعود غير المشروطة، و2,5 درجة مئوية إذا أخذت الالتزامات المشروطة في الاعتبار.