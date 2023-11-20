موسكو تنفي إستغلال عبور المهاجرين على حدودها مع فنلندا

موسكو تنفي إستغلال عبور المهاجرين على حدودها مع فنلندا

نفى الكرملين الإثنين إستغلال عمليات عبور المهاجرين غير القانونيين على الحدود مع فنلندا التي أغلقت بعض نقاط العبور لديها بسبب تدفقهم.



وكانت هلسنكي إتهمت موسكو بأنها تسعى لزعزعة إستقرار البلاد التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان وسط توترات متزايدة من خلال السماح للمهاجرين غير القانونيين بعبور حدودهما المشتركة.



وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحافة الإثنين: "نحن لا نقبل مثل هذه الإتهامات"، مؤكدًا أن "حرس الحدود الروس يحترمون بالكامل جميع تعليمات الخدمة التابعين لها".



وأشار إلى أنه "يأسف بشدة للقرار الفنلندي بإغلاق الحدود جزئيًا"، معتبرًا أن "هلسنكي إتخذت موقفًا معاديًا تمامًا لروسيا بدلًا من الحفاظ على العلاقات الجيدة للغاية التي كانت تربطها سابقًا مع موسكو".