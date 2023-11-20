ماكرون يعرب للرئيس الصيني عن "قلقه العميق" بشأن التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الصيني شي جينبينغ عن "قلقه العميق" بشأن "التعاون العسكري الذي تم الإعلان عنه" بين روسيا وكوريا الشمالية، على ما أفاد الإليزيه اثر اتصال هاتفي بين الرئيسين.



وأِشارت الرئاسة الفرنسية في تصريح لعدد من الصحافيين، الى "أننا نأمل أن تدرك الصين إلى أي مدى يمثل هذا تطورًا إشكاليًا بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي بأكمله، لأنه من الطبيعي أن يؤدي إلى تصعيد العدوان الروسي" على أوكرانيا".