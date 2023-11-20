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فرنسا تدعو الصين إلى زيادة مساعداتها للفلسطينيين
أخبار دولية
2023-11-20 | 12:20
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فرنسا تدعو الصين إلى زيادة مساعداتها للفلسطينيين
دعت الرئاسة الفرنسية الاثنين الصين إلى "المساهمة بشكل أكبر" في المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة للمدنيين الفلسطينيين، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وأكد قصر الإليزيه لصحافيين أنّ دعم بكين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى الآن "محدود جداً، ويصل إلى حوالى مليون دولار سنوياً، وبالتالي فإننا نشجع على أعلى مستوى السلطات الصينية على تقديم المزيد".
كذلك، دعت باريس بكين "التي تُعد الشريك التجاري الأول بشكل وبآخر لكل دولة في الشرق الأوسط"، إلى "التمكن أيضًا من استخدام هذا النفوذ لتجنب أي تصعيد" في الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس.
من جهتها، ذكرت قناة سي سي تي في الصينية الحكومية أنّ الرئيسين "تبادلا وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويعتقد كلاهما أنّ الأولوية القصوى هي تجنّب مزيد من تدهور الوضع بين فلسطين وإسرائيل، وخصوصاً تجنب أزمة إنسانية أكثر خطورة".
وبحسب القناة، اتفق شي وماكرون على "استمرار التواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين".
وأشارت الى أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لحل النزاع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل.
وأتى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين قبل أيام من زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى العاصمة الصينية.
وتصل كولونا إلى بكين مساء الخميس وستعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيرها الصيني وانغ يي الجمعة.
أخبار دولية
فرنسا
الصين
إيمانويل ماكرون
شي جينبينغ
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