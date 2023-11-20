حكومة "حماس" تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة الى أكثر من 13300 شهيد

أعلنت حكومة حركة حماس، أن أكثر من 13 ألفًا و300 شخص استشهدوا في القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول.



وبين القتلى الذين تم احصاؤهم حتى الآن هناك اكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، اضافة الى إصابة أكثر من 31 ألف شخص، بحسب المصدر نفسه.