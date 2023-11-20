بايدن "يعتقد" أن اتفاقا للإفراج عن رهائن لدى حماس بات وشيكاً

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يعتقد" أنّ التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكاً.



وسأل أحد الصحافيين بايدن على هامش حفل أقيم في البيت الأبيض "هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق الرهائن؟"، فأجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد ذلك".