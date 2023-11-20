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أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده

أخبار دولية
2023-11-20 | 12:45
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أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده
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أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده

أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده

أعلن المتحدث بإسم القسام "أبو عبيدة" أن "الإشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في محاور عدة في قطاع غزة."

وأشار إلى أن "مجاهدينا نفذوا عددًا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددًا من الجنود بين قتيل وجريح."

كما لفت إلى أننا "دمرنا في الساعات الـ72 الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند."

كذلك، رجح أن "الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده."

أخبار دولية

عبيدة:

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جنوده

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