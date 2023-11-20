كوريا الشمالية تحذر اليابان من أنها ستطلق قمرا صناعيا اعتبارا من الأربعاء

أبلغت كوريا الشمالية اليابان بأنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الفترة الممتدة بين الأربعاء والأول من كانون الأول، وفق ما أفادت وكالة كيودو للأنباء الثلاثاء.



ويأتي إخطار خفر السواحل اليابانيين على الرغم من تحذير كوريا الجنوبية بيونغ يانغ من مغبة إطلاق قمر صناعي لأغراض التجسس للمرة الثالثة بعد محاولتين في وقت سابق من هذه السنة، وتشديدها على وجوب الوقف "الفوري" لتلك الاستعدادات.